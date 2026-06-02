"Не готова быть частью европейской семьи": Навроцкий раскритиковал идеологию Украины и предложил наказать Зеленского

Навроцкий поддержал идею лишить Зеленского высшей госнаграды Польши Фото: REUTERS.

Польский лидер Кароль Навроцкий считает, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский должен быть лишен высшей государственной награды республики - ордена Белого Орла. Он раскритиковал бывшего комика за присвоение подразделению ВСУ наименования "Героев УПА*". Комментарий Кароля Навроцкого транслирует RMF24.

Политик сообщил, что внесет вопрос о лишении Зеленского госнаграды Польши на рассмотрение на заседании капитула ордена Белого Орла 8 июня.

"Украина в плане своего менталитета, прославляющего бандитов и убийц из Украинской повстанческой армии*, не готова быть частью европейской семьи", - сказал Кароль Навроцкий.

Ранее Зеленского раскритиковал экс-президент Польши Лех Валенса. Он посетовал на игнорирование Киевом исторической правды и памяти о жертвах, убитых нацистами и их пособниками. В знак протеста Лех Валенса снял с груди значок с флагом Украины.

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