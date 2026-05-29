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Политика29 мая 2026 10:15

Валенса снял с груди флаг Украины: экс-президент Польши осудил Зеленского, но готов помогать другим бандеровцам

Экс-президент Польши Валенса осудил Зеленского и снял с груди флаг Украины
Александр ГРИШИН
Экс-президент Польши Лех Валенса перестал носить значок с флагом Украины после того, как Зеленский торжественно перезахоронил под Киевом тело националиста Андрея Мельника.

Экс-президент Польши Лех Валенса перестал носить значок с флагом Украины после того, как Зеленский торжественно перезахоронил под Киевом тело националиста Андрея Мельника.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Глорификация нацистских приспешников на Украине, в последнее время выразившаяся в торжественном перезахоронении одного из главарей бандеровцев Мельника на Национальном мемориальном кладбище под Киевом с государственными почестями, вызвала жесткую реакцию в ряде стран, которые являются союзниками нынешней Украины. Самым резонансным среди всех реакций стало осуждение этого акта в Израиле, где с заявлениями по этому поводу выступили государственный национальный мемориальный комплекс истории Холокоста «Яд вашем» и МИД страны, и выступление бывшего лидера «Солидарности» и президента Польши, лауреата Нобелевской премии мира Леха Валенсы.

— Мы сожалеем о решении провести официальную государственную церемонию перезахоронения лидера ОУН* Андрея Мельника, сотрудничавшего с нацистами. Недопустимо игнорировать историческую правду и память о жертвах, убитых нацистами и их пособниками, — прокомментировал произошедшее МИД Израиля.

— Президент Украины, награждая бандитов из УПА, оскорбил меня и всех наших убитых соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди. Народу Украины я и дальше буду помогать в борьбе с Советами. Президенту Зеленскому я отказываю в поддержке, — заявил 82-летний поляк.

Которого, к слову, не стоит сбрасывать со счетов, поскольку в польском политикуме он продолжает пользоваться уважением. Да и для многих рядовых поляков мнение этого заклятого русофоба имеет значение. Стоит признать, что именно он со своей «Солидарностью», пусть и при гигантской, не имеющей аналогов поддержке Запада, пробил первую и очень большую брешь в социалистическом лагере Восточной Европы, в которую социалистическая система потом рухнула и вся. Его мнение продолжает иметь значение. Не просто так в ответ на возмущение и требование польской общественности лишить Зеленского Ордена Белого Орла (между прочим, высшая государственная награда Польши) президент Кароль Навроцкий сообщил, что вопрос будет рассмотрен властями республики.

Президент Польши Кароль Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий

Фото: REUTERS.

А впереди еще, как пообещал украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский, торжественные перезахоронения самого Бандеры, Коновальца, других нацистских агентов и прислужников. Кстати, именно последователи Мельника первыми пошли в услужение к немецким оккупантам, они устроили погромы во Львове, они расстреливали евреев в Бабьем Яру, их в первую очередь использовали для создания костяка вспомогательной полиции оккупационного режима на Украине. А потому негодование и возмущение Валенсы и израильтян понятны.

Непонятно в этой ситуации другое. Надо быть очень неразвитым и ограниченным человеком, чтобы не видеть и не понимать — бандеровщина является сутью нынешней украинской власти, буквально помешанной на идее убийства всех, кто не принадлежит к этой идеологии. Даже при условии принадлежности к одному этносу, не говоря уже о принадлежности к другим народам. И прославление нацистских преступников, превращение бандеровцев в национальных героев — это не какой-то случайный вывих мозга Зеленского и членов его команды, а системообразующий элемент всей конструкции. И тот же народ, которому Валенса намерен помогать и дальше, в значительной степени заражен «вирусом бандеризма», превратившись уже в его носителя.

Накануне под Киевом с почестями и в присутствии высшего руководства Украины перезахоронили тело одного из лидеров украинских националистов Андрея Мельника. Фото: Соцсети Владимира Зеленского

Накануне под Киевом с почестями и в присутствии высшего руководства Украины перезахоронили тело одного из лидеров украинских националистов Андрея Мельника. Фото: Соцсети Владимира Зеленского

А это означает, что нельзя бороться с одним бандеровцем, помогая такому же другому, потому что это неизбежно приводит к превращению себя в двуликого Ануса (новый европейский святой, не путать с древнеримским богом Янусом — прим. авт.), что само по себе гарантирует не только дальнейшие разочарования, но и огромные по масштабам неприятности. Потому что вся такого рода борьба по эффективности не уступает методике лечения трупа припарками.

А выбирать даже сейчас уже поздно, не говоря о том, что потом будет не просто поздно, но уже и бесполезно.

* Признана экстремистской и запрещена на территории России

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