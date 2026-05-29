Валенса снял с груди флаг Украины: экс-президент Польши осудил Зеленского, но готов помогать другим бандеровцам

Экс-президент Польши Лех Валенса перестал носить значок с флагом Украины после того, как Зеленский торжественно перезахоронил под Киевом тело националиста Андрея Мельника. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Глорификация нацистских приспешников на Украине, в последнее время выразившаяся в торжественном перезахоронении одного из главарей бандеровцев Мельника на Национальном мемориальном кладбище под Киевом с государственными почестями, вызвала жесткую реакцию в ряде стран, которые являются союзниками нынешней Украины. Самым резонансным среди всех реакций стало осуждение этого акта в Израиле, где с заявлениями по этому поводу выступили государственный национальный мемориальный комплекс истории Холокоста «Яд вашем» и МИД страны, и выступление бывшего лидера «Солидарности» и президента Польши, лауреата Нобелевской премии мира Леха Валенсы.

— Мы сожалеем о решении провести официальную государственную церемонию перезахоронения лидера ОУН* Андрея Мельника, сотрудничавшего с нацистами. Недопустимо игнорировать историческую правду и память о жертвах, убитых нацистами и их пособниками, — прокомментировал произошедшее МИД Израиля.

— Президент Украины, награждая бандитов из УПА, оскорбил меня и всех наших убитых соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди. Народу Украины я и дальше буду помогать в борьбе с Советами. Президенту Зеленскому я отказываю в поддержке, — заявил 82-летний поляк.

Которого, к слову, не стоит сбрасывать со счетов, поскольку в польском политикуме он продолжает пользоваться уважением. Да и для многих рядовых поляков мнение этого заклятого русофоба имеет значение. Стоит признать, что именно он со своей «Солидарностью», пусть и при гигантской, не имеющей аналогов поддержке Запада, пробил первую и очень большую брешь в социалистическом лагере Восточной Европы, в которую социалистическая система потом рухнула и вся. Его мнение продолжает иметь значение. Не просто так в ответ на возмущение и требование польской общественности лишить Зеленского Ордена Белого Орла (между прочим, высшая государственная награда Польши) президент Кароль Навроцкий сообщил, что вопрос будет рассмотрен властями республики.

Президент Польши Кароль Навроцкий Фото: REUTERS.

А впереди еще, как пообещал украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский, торжественные перезахоронения самого Бандеры, Коновальца, других нацистских агентов и прислужников. Кстати, именно последователи Мельника первыми пошли в услужение к немецким оккупантам, они устроили погромы во Львове, они расстреливали евреев в Бабьем Яру, их в первую очередь использовали для создания костяка вспомогательной полиции оккупационного режима на Украине. А потому негодование и возмущение Валенсы и израильтян понятны.

Непонятно в этой ситуации другое. Надо быть очень неразвитым и ограниченным человеком, чтобы не видеть и не понимать — бандеровщина является сутью нынешней украинской власти, буквально помешанной на идее убийства всех, кто не принадлежит к этой идеологии. Даже при условии принадлежности к одному этносу, не говоря уже о принадлежности к другим народам. И прославление нацистских преступников, превращение бандеровцев в национальных героев — это не какой-то случайный вывих мозга Зеленского и членов его команды, а системообразующий элемент всей конструкции. И тот же народ, которому Валенса намерен помогать и дальше, в значительной степени заражен «вирусом бандеризма», превратившись уже в его носителя.

Накануне под Киевом с почестями и в присутствии высшего руководства Украины перезахоронили тело одного из лидеров украинских националистов Андрея Мельника. Фото: Соцсети Владимира Зеленского

А это означает, что нельзя бороться с одним бандеровцем, помогая такому же другому, потому что это неизбежно приводит к превращению себя в двуликого Ануса (новый европейский святой, не путать с древнеримским богом Янусом — прим. авт.), что само по себе гарантирует не только дальнейшие разочарования, но и огромные по масштабам неприятности. Потому что вся такого рода борьба по эффективности не уступает методике лечения трупа припарками.

А выбирать даже сейчас уже поздно, не говоря о том, что потом будет не просто поздно, но уже и бесполезно.

* Признана экстремистской и запрещена на территории России

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