Мантуров рассказал, сколько FPV-дронов могут производить в РФ ежедневно: цифра впечатляет

Мантуров рассказал о возможностях российских предприятий по производству дронов. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Предприятия РФ ежедневно могут производить более 15 тыс. FPV-дронов. Такие данные озвучил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Этого вопроса он коснулся в интервью изданию «Коммерсантъ».

«Учитывая высокую результативность БПЛА и их относительно низкую стоимость, отечественные предприятия уже сегодня могут обеспечить поставку свыше 15 тыс. штук в день одних только FPV-дронов, а в 2023 году такое количество производилось в месяц», - сказано в публикации.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что производство авиационной техники в России, включая пилотируемые военные самолёты и БПЛА, в апреле выросло на 117 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем временем Defence24 отмечает, что Россия совершила революцию в военном деле, создав свою линию дронов.

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