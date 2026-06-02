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НовостиВ мире2 июня 2026 22:15

Порошенко* призвал Киев придумать план по разрешению конфликта с Россией: вот кого он хочет видеть за столом переговоров

Порошенко* призвал Украину завершить конфликт с Россией прямо сейчас
Алина КОЧНЕВА
Порошенко* призвал Украину завершить конфликт с Россией прямо сейчас

Порошенко* призвал Украину завершить конфликт с Россией прямо сейчас

Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Экс-президент Украины Петр Порошенко* считает, что Киеву нужно "прямо сейчас" завершить конфликт с Россией. Он заявил в интервью Kyiv Post, что для этого страна должна приложить огромные усилия.

Петр Порошенко* определил ход действий для разрешения конфликта. По его мнению, для начала Киеву нужно придумать план. Экс-президент Украины также указал на необходимость сосредоточенности, решимости и надежных партнеров.

По словам политика, за столом переговоров о мире якобы должны присутствовать, помимо Москвы, Киева и Вашингтона, европейцы. Он считает, что для достижения цели важно также ввести режим прекращения огня.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил властям Украины о готовности России к мирным переговорам. Москва остается открытой к диалогу. По словам Дмитрия Пескова, конфликт можно завершить "до конца суток". Для этого Киев должен вывести свои войска с территории РФ.

*- внесен в России в перечень террористов и экстремистов