Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире3 июня 2026 0:26

В Лондоне признали уязвимое положение Украины: США не могут дать Киеву ракеты для систем ПВО

Guardian: нехватка ракет для Patriot создала критическую уязвимость для Украины
Алина КОЧНЕВА
Нехватка ракет для ПВО создала критическую уязвимость для Украины

Нехватка ракет для ПВО создала критическую уязвимость для Украины

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вопрос нехватки ракет для систем ПВО Patriot на Украине стоит остро. Киев оказался в еще более уязвимом положении. Из-за операции на Ближнем Востоке США не могут предоставить Украине ракеты для Patriot. На критичность положения Киева указала британская газета The Guardian.

Автор считает, что текущая ситуация на Украине повлияла на тактику ВС РФ. Россия понимает, что у Киева не хватает ракет для ПВО, утверждается в статье.

"Дефицит, в частности, системы Patriot, создает "окно уязвимости" для стран, которые от них зависят", - пишет газета.

На фоне всех неприятностей нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский решил пожаловаться на союзников. Киевский главарь заявил об отсутствии собственных средств противоракетной защиты. Он упрекнул США в нежелании поставлять Украине противовоздушные ракеты.