Нехватка ракет для ПВО создала критическую уязвимость для Украины Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вопрос нехватки ракет для систем ПВО Patriot на Украине стоит остро. Киев оказался в еще более уязвимом положении. Из-за операции на Ближнем Востоке США не могут предоставить Украине ракеты для Patriot. На критичность положения Киева указала британская газета The Guardian.

Автор считает, что текущая ситуация на Украине повлияла на тактику ВС РФ. Россия понимает, что у Киева не хватает ракет для ПВО, утверждается в статье.

"Дефицит, в частности, системы Patriot, создает "окно уязвимости" для стран, которые от них зависят", - пишет газета.

На фоне всех неприятностей нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский решил пожаловаться на союзников. Киевский главарь заявил об отсутствии собственных средств противоракетной защиты. Он упрекнул США в нежелании поставлять Украине противовоздушные ракеты.