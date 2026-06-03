Не имеем права: В ОП высказались против добавления россиянам дополнительных дней отдыха

В ОП заявили, что россиянам не нужны дополнительные выходные. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дополнительные праздничные дни для россиян вводить не нужно, так как они и без того достаточно отдыхают. Такое мнение высказала зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по экономике и трудовым отношениям Ольга Голышенкова.

«Что касается количества праздничных дней, то с точки зрения мирового баланса россияне отдыхают достаточно», - сказала Голышенкова ТАСС, подчеркнув, что нет необходимости также в каких-либо изменениях относительно майских праздников.

«Тем более мы сейчас живем в мобилизационное время, когда мы просто не имеем права добавлять дополнительные дни отдыха», - добавила она.

Трудовой кодекс РФ предусматривает в течение года 14 праздничных дней.

Ранее сообщалось, что последние длинные выходные в 2026 году придутся на празднование Дня России — с 12 по 14 июня.

Напомним, академик РАН Геннадий Онищенко поддержал идею предпринимателя Олега Дерипаски о переходе страны к шестидневной рабочей неделе. По его словам, ряд отраслей в промышленной сфере России могли бы перейти на шестидневный график с рабочими сменами по 12 часов.

В то же время кардиолог Шарандак назвала шестидневку по 12 часов в день убийственным графиком, а в ФНПР указали, что шестидневная рабочая неделя может негативно сказаться на демографии в РФ.