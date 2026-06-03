Жители Киева повздорили на фоне удара возмездия ВС РФ: украинцы поругались из-за палаток в метро

Военкор Коц: киевляне поругались из-за палаток в метро во время удара ВС РФ Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Прошлой ночью часть жителей Киева спустилась в метро, чтобы переждать "удар возмездия" ВС России. Большинство из них взяли с собой матрацы, палатки и раскладушки. "Не столь находчивые" киевляне стали возмущаться. В итоге в Сети разгорелся скандал из-за спальных мест. О нем подробно рассказал военкор Александр Коц на канале в "Макс".

Он сообщил, что метро Киева спроектировано как бомбоубежище. Поэтому жители вполне могли безопасно разместиться там.

"Некоторые предприимчивые киевляне расставили на станциях метро здоровенные туристические палатки, отгородившись от других нейлоном и заняв дефицитное пространство, где могло бы разместиться гораздо больше сограждан", - прокомментировал инцидент Александр Коц.

ВС РФ атаковали предприятия военной промышленности в пяти регионах Украины. Поражены также объекты в Киеве. Один из ударов пришелся по Харьковскому государственному авиационному предприятию.