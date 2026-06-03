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НовостиВ мире3 июня 2026 0:48

В Калифорнии неизвестный взял людей в заложники: у мужчины может быть взрывное устройство

ABC News: неизвестный в США забаррикадировался в банке с заложниками
Алина КОЧНЕВА
Неизвестный в США забаррикадировался в банке с заложниками

Неизвестный в США забаррикадировался в банке с заложниками

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В штате Калифорния полиция и сотрудники ФБР выехали на вызов после сообщения о взятии заложников. Неизвестный забаррикадировался с удерживаемыми людьми в банке. ЧП случилось в городе Бейкерсфилд, пишет ABC News.

По версии телеканала, мужчина взял в заложники несколько человек. Он забаррикадировался в отделение банка Chase. Правоохранители уже оцепили здание.

"Мы находимся у здания банка Chase на пересечении Честер-авеню и 17-й улицы в связи с подтвержденной угрозой взрывного устройства", - говорится в сообщении.

В это же время в немецком городе Дортмунд неизвестный пробрался в ресторан с перцовым баллончиком и напал на посетителей. Он взял в заложники двух детей. Мужчина скрылся с несовершеннолетними в жилом доме. Переговорщики пытаются убедить преступника отпустить детей.