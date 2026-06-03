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НовостиВ мире3 июня 2026 1:03

Польша готовит "знак протеста" действиям Зеленского: местные города могут отказаться от полученных ими от Украины званий

Жители городов Хелма и Пшемысля в Польше хотят вернуть Киеву полученные звания
Алина КОЧНЕВА
Жители городов Хелма и Пшемысля в Польше хотят вернуть Киеву полученные звания

Жители городов Хелма и Пшемысля в Польше хотят вернуть Киеву полученные звания

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украина ранее наделила польские города Хелма и Пшемысля званиями "Городов-спасителей". Местные жители на фоне действий главы киевского режима Владимира Зеленского предложили их вернуть. Этим они хотят выразить "жест протеста" Украине. Так свидетельствует совместное заявление мэра Хелма Якуба Банашека и главы Пшемысля Войцеха Бакуна.

Они уведомили о получении запроса жителей и журналистов на возвращение данных Украиной званий. Главы городов назвали такое решение попыткой привлечь "международное внимание к произошедшему". Местные считают, что награда от Киева имела смысл, когда была основана на правде и взаимном уважении.

"Именно такой и была наша помощь - искренней, честной и бескорыстной", - говорится в заявлении.

Польский лидер Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла. Он, как и другие поляки, раскритиковал бывшего комика за присвоение подразделению ВСУ наименования "Героев УПА*".

*признана экстремистской и запрещена в РФ