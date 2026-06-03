Журналистка Оуэнс рассказала, как Макрон шантажировал Трампа, добиваясь молчания СМИ о Брижит. Фото: REUTERS.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пытался шантажировать американского лидера Дональда Трампа с целью прекратить появление в СМИ публикаций о своей жене. Об этом заявила журналистка Кэндис Оуэнс, которая ранее заявляла, что Брижит Макрон при рождении была мужчиной*. По словам Оуэнс, Трамп лично позвонил ей и пытался отговорить от дальнейших публикаций о супруге Макрона.

«Трамп сказал: понимаешь, Макрон нужен, чтобы подписать кое-что по России и Украине, а Эмманюэль говорит, что не подпишет, пока ты не перестанешь говорить о его жене», - цитирует журналистку агентство ТАСС.

При этом Оуэнс охарактеризовала ситуацию как «полное безумие».

Накануне Кэндис Оуэнс назвала имя преобразившего Брижит Макрон хирурга. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее сайт KP.RU уже рассказывал, как Макрон обещал Трампу прекратить конфликт на Украине в обмен на молчание о Брижит.

Также сообщалось, что американская журналистка Кэндис Оуэнс намерена потребовать от жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит прохождения медэкспертизы с целью определения её биологического пола* с условием, что обследование должны провести независимые медики.

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