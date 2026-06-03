Мантуров назвал БПЛА ключевым элементом ведения современного боя: сколько дронов ежедневно производит РФ

Мантуров: ОПК России способен выпускать для армии 15 тысяч FPV-дронов в день Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский оборонно-промышленный комплекс способен ежедневно выпускать 15 тысяч FPV-дронов для ВС РФ. Беспилотники стали ключевым элементом ведения современных боевых действий. Такой комментарий дал первый вице-премьер России Денис Мантуров в диалоге с "Коммерсантом".

Он сообщил, что дроны в течение проведения спецоперации на Украине эволюционировали из "вспомогательного средства" в самостоятельную ударную силу. Они могут решать обширный спектр боевых задач.

"За последние несколько лет сформировалось самостоятельное направление дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Учитывая высокую результативность БПЛА и их относительно низкую стоимость, отечественные предприятия уже сегодня могут обеспечить поставку свыше 15 тыс. штук в день одних только FPV-дронов", - оценил Денис Мантуров.

Первый вице-премьер напомнил, что тремя годами ранее такое количество беспилотников производилось за месяц. При этом к 2026 году возросли потребности в сложных разведывательных комплексах. Поэтому увеличиваются и мощности производства.

"Поставка всех востребованных позиций осуществляется в сроки, установленные в рамках ГОЗ", - обратил внимание Денис Мантуров.

Агентство Bloomberg также высоко оценило темпы производства авиационной техники в России. В апреле этого года оно выросло на 117 % в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Тогда средний годовой рост в сфере разработки БПЛА был на уровне 68%. Теперь ставка делается на недорогие и масштабируемые системы.

ВС РФ создали свою линию дронов. Такой скачок можно считать революционным, отметил портал Defence24. Автор материала признал, что на Западе до сих пор недооценивают мощность российского ОПК. Отмечается, что за последние четыре года Россия прошла путь от хаоса до иерархического и системного подхода в использовании беспилотников. Преимуществом Москвы называется разработанная страной система секторизации передовой. ВС РФ возложили ответственность за конкретные глубины проникновения дронов на уже существующие элементы: спецназ, разведку, артиллерию.