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НовостиПолитика3 июня 2026 1:48

Три БПЛА сбито над Ленобластью, идет работа ПВО

Отражение атаки дронов на регион продолжается
Мария ПАВЛОВА
Дрозденко сообщил об уничтожении дронов над территорией Ленобласти.

Дрозденко сообщил об уничтожении дронов над территорией Ленобласти.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника ВСУ над Ленинградской областью в ночь на среду 3 июня.

Об этом информировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«На данный момент силами ПВО сбито 3 БПЛА над территорией Ленинградской области», - написал чиновник в мессенджере «Макс».

По словам Дрозденко, российские военные продолжают работу по отражению атаки украинских дронов.

Также российские средства ПВО продолжают отражать налет дронов на Москву. Сбит уже 21-й БПЛА, летевший к столице. Об этом уведомил мэр Москвы Сергей Собянин .

Накануне ребенок пострадал в результате преступных действий ВСУ в Брянской области. Травмы получила шестилетняя девочка. Обломки БПЛА упали во дворе многоквартирного дома.

При этом в ночь на 2 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 148 украинских беспилотников над регионами России.