Три БПЛА сбито над Ленобластью, идет работа ПВО

Дрозденко сообщил об уничтожении дронов над территорией Ленобласти. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника ВСУ над Ленинградской областью в ночь на среду 3 июня.

Об этом информировал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«На данный момент силами ПВО сбито 3 БПЛА над территорией Ленинградской области», - написал чиновник в мессенджере «Макс».

По словам Дрозденко, российские военные продолжают работу по отражению атаки украинских дронов.

Также российские средства ПВО продолжают отражать налет дронов на Москву. Сбит уже 21-й БПЛА, летевший к столице. Об этом уведомил мэр Москвы Сергей Собянин .

Накануне ребенок пострадал в результате преступных действий ВСУ в Брянской области. Травмы получила шестилетняя девочка. Обломки БПЛА упали во дворе многоквартирного дома.

При этом в ночь на 2 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 148 украинских беспилотников над регионами России.