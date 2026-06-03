Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 июня 2026 2:21

Многоквартирный дом, библиотека и школа искусств повреждены в Мичуринске: об атаке ВСУ на Тамбовскую область

БПЛА ВСУ атаковали Мичуринск Тамбовской области, повреждены здания
Алина КОЧНЕВА
Беспилотники ВСУ атаковали Мичуринск Тамбовской области, повреждены здания

Беспилотники ВСУ атаковали Мичуринск Тамбовской области, повреждены здания

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинские дроны массированно атаковали Тамбовскую область. В результате налета БПЛА в Мичуринске повреждены несколько зданий. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов назвал агрессию Киева террористической атакой. Об этом он написал на канале в "Макс".

По сведениям властей региона, пострадавших в результате ударов БПЛА нет. При этом повреждения получили многоквартирный дом, библиотека и школа искусств в Мичуринске. В зданиях выбило стекла.

"[Повреждены] также хозяйственные постройки промышленного предприятия. Пострадавших нет", - сообщил Евгений Первышов. Он заверил, что ситуация находится под контролем.

На подлете к Москве за ночь сбили 13 дронов. Общее количество перехваченных со вчерашнего вечера беспилотников составило 22 БПЛА.