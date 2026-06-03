Силами ПВО перехвачено 22 летевших на Москву дрона: главное о налете украинских БПЛА на столицу

Собянин: ещё один беспилотник сбит на подлёте к Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 20:10 2 июня украинские дроны пытаются атаковать столицу России. В Московской области в связи с угрозой ввели режим беспилотной опасности. Всего силами противовоздушной обороны перехвачено 22 летевших на столицу дрона. Последний из них сбит в три часа ночи 3 июня. Соответствующими данными поделился мэр Москвы Сергей Собянин на канале в "Макс".

К 20:10 прошлого дня стало известно о ликвидации первых двух беспилотников ВСУ вблизи столицы. Спустя час силы ПВО перехватили еще два украинских БПЛА.

"Четыре беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - известил к 23:50 Сергей Собянин.

К концу дня на подлете к Москве уничтожили девять дронов ВСУ. К 00:44 3 июня российские военные ликвидировали сразу восемь беспилотников. Затем было перехвачено еще четыре БПЛА.

"Один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны", - уведомил о последнем сбитом дроне Сергей Собянин.

Данных о пострадавших и жертвах украинских ударов не поступало. О разрушениях на земле также информации нет.

Этой ночью силы противовоздушной обороны отбивают атаки ВСУ и на Ленинградскую область. К настоящему моменту над регионом ликвидировано три дрона. Российские военные продолжают работу по отражению ударов украинских БПЛА. В Ленобласти действует режим беспилотной опасности.

В течение прошлого дня над страной перехватили 158 украинских беспилотников. Всего атаке подверглись восемь субъектов. По сведениям Минобороны, атаку ВСУ отразили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областями, а также над Крымом.

Глава ДНР Денис Пушилин тем временем сообщил о планах создать в регионе спецподразделение для борьбы с беспилотниками. Добровольческое подразделение "БАРС-ДНР" займется защитой критически важных и социальных объектов в Донецкой Народной Республике. Кроме того, оно будет отвечать за безопасность местных жителей. Создание "БАРС-ДНР" не только усилит оборону, но и даст дополнительный резерв подготовленных кадров для противодействия атакам, отметил Денис Пушилин.