Объекты в Днепропетровской и других областях Украины подверглись удару возмездия ВС РФ: поражены предприятия

Минобороны России нанесло удар по заводу Fire Point в Днепропетровской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сразу несколько предприятий поражены ударами ВС России на территории Украины. Прошлой ночью Москва совершила ранее анонсируемую атаку возмездия на объекты в Киеве и ряде регионов вражеского государства. В том числе, Минобороны нанесло удар по заводу Fire Point в Днепропетровской области. Об этом говорится в сводке оборонного ведомства в "Макс".

Как пояснили в МО, предприятие выпускает комплектующие для ударных беспилотников большой дальности и ракетного вооружения. Ведомство напомнило, что атака стала ответом на теракт Киева в Старобельске ЛНР. Из-за ударов ВСУ погиб 21 воспитанник колледжа. В связи с этим ВС РФ массированно атаковали Украину высокоточным оружием большой дальности.

Помимо объекта в Днепропетровской области, поражены сразу десять предприятий в Киеве. Все они выпускают продукцию военного назначения, подчеркнули в МО.

"В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода им. Омельченко и авиационного двигателестроительного завода "Мотор Сич", - оповестили в ведомстве.

Кроме того, три предприятия ОПК атакованы в Харьковской области. Среди них объекты топливно-энергетического комплекса страны.

"В Сумской области нанесен удар по "Шосткинскому казенному заводу "Звезда", - проинформировали в Минобороны России.

Жители Киева на фоне массированной атаки ВС РФ спустились в целях безопасности в метро. Некоторые из них взяли излишне помпезные "спальники". В метро принесли матрацы и массивные палатки. "Не столь находчивые" киевляне стали возмущаться. В Сети разгорелся скандал. Позже местные власти пояснили, что люди действительно могут проходить в метро с палатками и раскладушками. Киевлянам также разрешено ночевать в подземке.

В День защиты детей украинские дроны массированно атаковали регионы РФ. Российские средства ПВО за сутки - 1 июня - сбили сразу девять управляемых авиабомб и 233 беспилотника ВСУ. Их перехватили над разными регионами страны. Войска РФ при этом ударили по цехам производства, а также подготовки и запуска дальних беспилотников Вооруженных сил Украины.