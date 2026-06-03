Над Ленобластью отражают массированную атаку БПЛА: уничтожено более 30 дронов

Дрозденко: силами ПВО сбито 30 БПЛА над Ленобластью, боевая работа продолжается Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинградская область подвергается массированному обстрелу со стороны ВСУ. В регионе несколько часов действует режим беспилотной опасности. Всего к текущему моменту сбито 30 БПЛА. Об этом предупредил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на канале в "Макс".

По его данным, боевая работа продолжается. О разрушениях пока информации не поступало.

"На данный момент силами ПВО сбито 30 БПЛА над территорией Ленинградской Области", - уведомил Александр Дрозденко.

ВСУ ночью также атаковали Тамбовскую область. В Мичуринске повреждены несколько зданий. По данным властей региона, пострадавших в результате ударов беспилотников нет. При этом повреждения получили многоквартирный дом, библиотека и школа искусств. В зданиях выбило стекла.