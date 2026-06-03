Иран нанес удары по объектам США: атакованы штаб флота ВМС и авиабаза

Штаб Пятого флота ВМС США атакован в Бахрейне Фото: REUTERS.

Иранские военные заявили об ответных ударах по предприятиям США на Ближнем Востоке. По данным КСИР, американцы атаковали объект на подконтрольном Тегерану острове Кешм. В ответ Иран ударил по штабу Пятого флота ВМС Соединенных Штатов. Так передает Fars со ссылкой на заявление КСИР.

Утверждается, что иранцы атаковали штаб-квартиру ВМС США на территории Бахрейна. Удары нанесены с применением ракет и беспилотников.

Кроме того, по утверждению КСИР, Тегеран атаковал американскую авиабазу в одной из стран Ближнего Востока. Информации о последствиях ударов нет.

"В очередном акте агрессии американский враг обстрелял с воздуха башню связи, принадлежащую Корпусу стражей Исламской революции, на юге острова Кешм. В ответ на эту агрессию их авиабаза и вертолетная площадка, расположенные в одной из стран региона, а также штаб Пятого флота ВМС США подверглись ударам ракет и беспилотников", - сказано в сообщении КСИР.

Помимо прочего, Иран атаковал связанное с американцами судно. По версии КСИР, удар совершен в ответ на агрессию США в отношении нефтяного танкера исламской республики. Он базировался вблизи Ормузского пролива. Как утверждает Тегеран, он все еще контролирует эти воды.

По данным FARS, обмен посланиями между Ираном и Штатами по проработке меморандума о мире приостановлен уже несколько дней. Агентство передало, что в последнем сообщении, отправленном Тегераном, содержалось четкое требование о необходимости введения режима прекращения огня на территории Ливана.

Тегеран приостановил переговоры с Вашингтоном в знак протеста, отмечает агентство Tasnim. Иран потребовал от Израиля выполнения ранее заключенного перемирия с Ливаном. Издание отметило, что Тегеран отказался участвовать, в том числе, в непрямых контактах с США. Они проходили через Оман - главного посредника.

При этом иранцы работают над возможным меморандумом. Тегеран намерен внести дополнительные корректировки в проект соглашения с США. Работа над документом еще не завершена. Обе стороны вносят правки в мирные проекты.