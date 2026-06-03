США в два раза увеличат траты на отслеживание гиперзвука «Золотым куполом». Фото: Joyce N. Boghosian/GLOBAL LOOK PRESS

В космических силах США в два раза нарастят траты на спутниковую сеть слежения за гиперзвуковыми ракетами для системы противоракетной обороны «Золотой купол». Об этом со ссылкой на бюджетные документы ведомства сообщает РИА Новости.

Так, на следующий 2027 финансовый год космические силы запросили около пяти миллиардов долларов. Спутникам предстоит обнаруживать и постоянно отслеживать гиперзвуковые угрозы.

Большую часть из этой суммы, 3,56 миллиарда долларов, планируется потратить на группировки спутников на низкой околоземной орбите (LEO). Сейчас на орбите находится 32 спутника, а в следующем году выведут еще 54. В пополнение к ним - восемь аппаратов по экспериментальному проекту FOO Fighter. Еще 1,41 миллиарда долларов запрошено на спутники средней околоземной орбиты (MEO).

Ранее сообщалось, что США форсируют создание противоракетного щита «Золотой купол» из-за растущей обеспокоенности Пентагона гиперзвуковыми ракетами России и Китая.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец оценил возможности американской ПРО «Золотой купол» и ответил на вопрос, сможет ли Дональд Трамп защищаться от российских гиперзвуковых ракет.