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НовостиПолитика3 июня 2026 4:12

Уже 50 дронов уничтожили над Ленобластью: опасность по БПЛА объявили и в Петербурге

В Петербурге ввели режим беспилотной опасности, над Ленобластью сбили 50 БПЛА
Алина КОЧНЕВА
В Петербурге ввели режим беспилотной опасности, над Ленобластью сбили 50 БПЛА

В Петербурге ввели режим беспилотной опасности, над Ленобластью сбили 50 БПЛА

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге и Ленинградской области под утро 3 июня ввели режим беспилотной опасности. Над регионом перехватили уже 50 дронов ВСУ. Об этом оповестил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на канале в "Макс".

Боевая работа в регионе продолжается, проинформировал он. Атака на Ленобласть началась около 4 утра.

"Угроза БПЛА на территории Санкт-Петербурга, возможны перебои в работе мобильного интернета", - предупредили жителей города.

При этом о перехвате беспилотников над Петербургом информации нет. Аэропорт Пулково не работает уже несколько часов. В результате задержано или отменено свыше 30 рейсов.

Между тем число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 22. Беспилотники пытаются атаковать столицу с 20:10 2 июня. За прошлый день силы ПВО уничтожили девять БПЛА. Еще 13 дронов сбили на подлете к Москве этой ночью.