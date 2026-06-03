Мантуров раскрыл масштаб выпуска беспилотников в России

Мантуров заявил о способностях РФ производить более 15 тысяч FPV-дронов в день Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что российские предприятия уже сегодня могут обеспечивать поставку свыше 15 тысяч FPV-дронов в день. Он отметил, что в 2023 году такое количество беспилотников производилось за месяц.

«Отечественные предприятия уже сегодня могут обеспечить поставку свыше 15 тысяч штук в день одних только FPV-дронов», — сказал Мантуров.

По его словам, специальная военная операция окончательно закрепила за беспилотниками статус одного из ключевых элементов современного конфликта. Мантуров также заметил, что существенно выросло и производство сложных разведывательных и ударных комплексов. При этом, подчеркнул первый вице-премьер, поставка всех востребованных позиций осуществляется в сроки, установленные в рамках гособоронзаказа.

В ноябре 2025 года глава государства Владимир Путин, выступая на саммите Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке, назвал прорывные технологии и достижения российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в сфере беспилотников настоящей революцией. При этом глава государства отметил, что производственные мощности страны нельзя считать избыточными. По его словам, Россия не только закрывает свои потребности, но и продолжает экспортировать авиационную технику — самолеты и вертолеты.

В начале мая глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом подтвердил, что с начала специальной военной операции госкорпорация значительно увеличила выпуск военной техники. Производство боевых самолетов и вертолетов выросло вдвое по сравнению с показателями 2022 года. Такая же динамика наблюдается в сегменте легкобронированной техники.

13 мая в ходе посещения Московского института теплотехники (МИТ) Владимир Путин отметил, что ОПК РФ должен «обходить шипы» и идти вперед, добиваясь нужных стране результатов.