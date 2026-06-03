Элитный полк ВСУ бесследно исчез в Сумской области: родственникам врут об их судьбе Фото: REUTERS.

Ситуация в приграничье Сумской области оборачивается тяжелыми потерями для элитного украинского подразделения. Бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» гибнут в местных лесах, при этом их родственникам официально сообщают, что военные якобы пропали без вести. Об этом РИА Новости рассказали источники в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, штурмовики этого полка бесследно исчезают именно в лесных массивах региона. В силовых структурах уточнили, что большинство из этих военнослужащих до последнего времени работали инструкторами на полигонах в соседней Харьковской области.

Параллельно с этим российская армия продолжает наносить удары по вражеской инфраструктуре. Как сообщили в Минобороны России, за минувшие сутки ВС РФ поразили места подготовки и стартовые площадки для запуска дальних беспилотников ВСУ.