ВС России поразили места подготовки и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) за минувшие сутки поразили места подготовки и площадки запуска дальних беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России.

В военном ведомстве также отметили, что были поражены пункты временной дислокации украинских подразделений в 133 районах.

Минобороны России подчеркнуло, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, а также ударными беспилотниками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские войска ударом возмездия за теракты против мирного населения поразили цеха авиационного двигателестроительного завода "Мотор Сич" в Запорожской области. Кроме того, российские войска сбили десять управляемых авиабомб, а также 381 беспилотник самолетного типа.