Зеленский заявил о неспособности ПВО Украины сбивать большинство ракет РФ Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что уровень снабжения украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) не позволяет сбивать большую часть ракет Вооруженных сил (ВС) России. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram.

«Уровень снабжения нашей ПВО в настоящее время не позволяет сбивать значительную часть ракет», — написал Зеленский.

Вероятно, такими заявлениями киевский главарь пытается выбить у Запада еще ПВО. Об это свидетельствуют и его последние обращения к США.

В ответ на теракт ВСУ в Старобельске в ночь на 2 июня ВС России нанесли массированный удар по объектам на Украине. Под ударом оказались оборонно-промышленный комплекс, топливная и транспортная инфраструктура Украины, а также по военным аэродромам. По данным Минобороны, удары наносились высокоточным оружием большой дальности. Для поражения целей применялись ракеты воздушного, наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты, а также ударные беспилотники.

Напомним, 22 мая здания общежития и учебного корпуса колледжа в Старобельске подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков. В результате погиб 21 студент.