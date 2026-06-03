Самолет врезался в опору ЛЭП и рухнул около жилых домов в Италии

Фото: государственная пожарная служба Италии

В Италии 26-летний пилот Дэниел Тайно погиб при крушении легкомоторного самолета Cessna 152 1981 года выпуска. Как пишет Need To Know, трагедия произошла 1 июня в жилом районе Вальбрембо, недалеко от Бергамо — всего в нескольких сотнях метров от взлетно-посадочной полосы.

В публикации сказано, что самолет внезапно потерял высоту. Очевидцы рассказали, что пилот пытался увести машину от жилых домов, но Cessna врезалась в бетонный столб линии электропередачи и рухнула на землю на скорости около 130 узлов (примерно 150 миль в час). Тайно погиб на месте. Находившийся на борту самолета 19-летний студент-пилот выжил. Юноша получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Предположительно, у самолета отказал единственный двигатель. Точная причина крушения пока не установлена. Управление гражданской авиации Италии начало расследование.

Как писал KP.RU, недавно экспериментальный самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2, совершивший первый в истории кругосветный перелет без использования топлива, потерпел крушение в Мексиканском заливе.