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НовостиПолитика3 июня 2026 6:53

Захарова назвала охотой на людей террористический удар по автобусу в ДНР

В МИД РФ резко отреагировали на удар киевского режима по автобусу в ДНР
Вениамин ЗАХАРОВ
Захарова назвала охотой на людей террористический удар по автобусу в ДНР. Фото: МИД РФ

Захарова назвала охотой на людей террористический удар по автобусу в ДНР. Фото: МИД РФ

Террористический удар киевского режима по рейсовому автобусу в Донецкой Народной Республике является "охотой на людей". Об этом ТАСС заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Охота на людей. Своих - загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы. Наших - убивают террористическими методами», - отметила Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также назвал атаку ВСУ на рейсовый автобус в Енакиеве чистым террором, в котором нет никакой военной целесообразности.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что семь человек из числа гражданских погибли и 11 получили ранения при атаке беспилотника ВСУ на рейсовый автобус «Москва - Симферополь».