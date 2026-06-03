«Мне нужно не в Б, а в Г»: Захарова назвала Армению заблудившимся пассажиром

Захарова сравнила политику Армении с пассажиром, летящим не туда. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала стремление властей Армении одновременно оставаться в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и присоединиться к Европейскому союзу. В эфире радио Sputnik дипломат сравнила ситуацию с пассажиром, который в аэропорту вдруг заявляет, что ему нужно не в пункт назначения, указанный в билете, а совсем в другой.

«А мне не в пункт Б, мне в пункт… да, наверное, ближе даже к пункту Г», — сыронизировала Захарова.

По ее словам, ненормально, когда добрые намерения и законность используются с «нечистоплотными целями». Если Армения хочет изменить свой выбор, есть цивилизованный путь для этого, подчеркнула Захарова.

Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. 29 мая по итогам саммита объединения в Астане президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии призвали Ереван провести референдум о вступлении в ЕС или сохранении членства в ЕАЭС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна поднимет вопрос о референдуме по вступлению в ЕС только после того, как получит официальный статус кандидата на членство.