Мирошник назвал удар ВСУ по автобусу в ДНР военным преступлением Киева. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Донецкой Народной Республике (ДНР) военным преступлением нацистского киевского режима против гражданского населения.

Мирошник расценил произошедшее как преднамеренный террористический акт. Посол уточнил в комментарии РИА Новости, что беспилотник был оснащен крупной боевой частью, из-за чего транспортное средство загорелось. По словам дипломата, удар ВСУ по автобусу направлен на запугивание мирного населения. Он также не исключил, что за теракт в Енакиеве последует военный ответ.

3 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в Енакиево. По предварительным данным, погибли семь человек, 11 получили ранения. Десять раненых, в том числе ребенок, госпитализировали. Информация о пострадавших уточняется.

Трагедию ранее прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как писал KP.RU , дипломат назвала террористический удар киевского режима по рейсовому автобусу в ДНР «охотой на людей».