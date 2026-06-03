В России разработали роботизированный комплекс ПВО для перехвата дронов Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В России создали комплекс ПВО, состоящий из двух наземных робототехнических комплексов (НРТК) «Импульс». Они предназначены для перехвата дронов противника над объектами гражданской инфраструктуры и на передовой. Об этом сообщили ТАСС в Народном фронте, Кулибин-клуб которого оказывает поддержку разработчикам.

«Разработан комплекс ПВО для обнаружения и уничтожения целей на достаточно большом расстоянии. Комплекс состоит из двух видов машин. Комплекс может защищать как города и гражданские инфраструктурные объекты, так и применяться в зоне боевых действий», — рассказал технический директор компании-производителя «Гумич РТК».

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