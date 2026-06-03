TAC: США обязаны возобновить переговоры с Россией по конфликту на Украине Фото: REUTERS.

Соединенные Штаты обязаны возобновить переговоры с Россией по разрешению украинского конфликта. Так считает газета The American Conservative.

«США было бы разумно настоятельно призвать Украину и страны Прибалтики не допускать запусков дронов и ракет с территории НАТО и как можно скорее вернуться к серьезным мирным переговорам», - следует из статьи.

По мнению издания, в ходе продолжающихся ударов российских войск по военным объектам в Киеве могут пострадать офицеры НАТО. А это, в свою очередь, неизбежно приведет к началу вооруженных столкновений между блоком и Москвой. И в итоге в ужасные события будут втянуты еще и Штаты.

Напомним, что в Кремле уже давали четкий ответ, при каких условиях наша армия готова остановить конфликт на Украине. Как заявил пресс-секретарь глава РФ Дмитрий Песков, Владимиру Зеленскому нужно выполнить всего одну задачу - приказать ВСУ покинуть новые регионы России. И тогда, уточнил он, Москва в этот же день завершит все бои.