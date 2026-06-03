Личный остров в Балтийском море выставили на продажу за 3 млн рублей

Искусственный остров в Балтийском море выставлен на продажу за 39 тысяч евро. Фото: Werner Spremberg/Shutterstock/Fotodom

Искусственный остров в Балтийском море выставлен на продажу за 39 тысяч евро (чуть более 3 миллионов рублей). Об этом сообщает издание Spiegel.

Остров будет выставлен 4 июня в Гамбурге. На продажу выставлена бывшая восточногерманская военная база Остервильм, которая расположена к юго-востоку от острова Рюген в Балтийском море.

Остров был построен в 1954 году, его площадь составляет 250 квадратных метров. По данным компании Norddeutsche Grundstücksauktionen AG, он когда-то служил ВМС Восточной Германии в качестве станции размагничивания. На острове обрабатывались морские суда для обнаружения морских мин с детонаторами.

Издание не исключает, что небольшой остров потенциально может стать казино, местом проведения свадеб или уединенным баром в Балтийском море.

Ранее сайт KP.RU писал, что греческий остров Макри выставлен на аукцион по стартовой цене в 247 тысяч евро (21,1 млн рублей). Это дешевле элитной квартиры в новостройке Москвы.