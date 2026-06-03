Барановская раскрыла правду об отношениях с Александром Гордоном Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Телеведущая Юлия Барановская рассказала о своей дружбе с коллегой, журналистом и актером Александром Гордоном. Об этом она поделилась в интервью KP.RU.

По её словам, она может обсудить с Гордоном любую тему - от личной до любых исторических моментов.

"Если я что-то не понимаю в каком-то аспекте, в том, что происходит, если кто-то что-то сказал, заявил и так далее, я всегда у него спрашиваю", - рассказала телеведущая.

Барановская назвала своего соведущего персональной поисковой системой и голосовым помощником.

Напомним, что какое-то время назад знаменитости начали общаться так близко, что общественность и СМИ приписывали Барановской и Гордону тайный роман.

Правда, слухи оказались всего лишь слухами. Сайт KP.RU писал, что недавно ведущий программы «Мужское/Женское» на Первом канале женился в шестой раз, его новой избраннице 23 года. Пара живет в Подмосковье - у Александра просторный двухэтажный дом в охраняемом поселке на берегу Пестовского водохранилища.

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