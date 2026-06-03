21 человек погиб в результате пожара в отеле в столице Индии Фото: REUTERS.

Трагедия в центре Нью-Дели: в результате сильного возгорания в городской гостинице погиб 21 человек. Как сообщил депутат местного округа Малвия-Нагар Сатиш Упадхьяй, инцидент произошел ранним утром и унес жизни более двух десятков человек. Подробностями делится NDTV.

По словам депутата Упадхьяя, возгорание случилось в 8:51 утра. Политик уточнил, что пожарные расчеты и спасатели среагировали моментально, а местные жители вместе с полицией активно помогали вытаскивать людей из огня. На данный момент, по его информации, удалось спасти 47 постояльцев.

Сатиш Упадхьяй также отметил, что среди находившихся в здании были граждане Бангладеш и выходцы из других стран Южной Азии. Все они приехали в индийскую столицу на лечение и специально остановились в этой недорогой гостинице. Причины возникновения пожара сейчас выясняют специальные комиссии.

Представители противопожарной службы заверили, что пламя удалось быстро локализовать и взять под контроль. Спасатели уже завершили полное обследование здания и передали объект полиции для дальнейшего расследования.

Ранее два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара после атаки ВСУ под Смоленском. Ещё два спасателя пострадали при ликвидации последствий удара украинских дронов.