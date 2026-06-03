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НовостиПроисшествия3 июня 2026 5:49

Два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара после атаки ВСУ под Смоленском

Мирный житель получил ранение в результате атаки БПЛА на Смоленскую область
Мария СПИРИДОНОВА
Два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара после атаки ВСУ под Смоленском

Два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара после атаки ВСУ под Смоленском

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ершичском муниципальном округе Смоленской области при тушении пожара, возникшего после атаки беспилотного летательного аппарата, погибли два сотрудника МЧС. Еще два спасателя получили ранения. Также пострадал один мирный житель. Об этом 3 июня в мессенджере "Макс" сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Глава Смоленской области выразил соболезнования родным и близким погибших. По словам Анохина, родственникам погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 3 июня средства ПВО уничтожили 354 украинских беспилотника над российскими регионами. Вражеские дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над Азовским морем.

В Санкт-Петербурге в результате атаки БПЛА пострадали несколько человек. В городе начал работу оперативный штаб.