Два сотрудника МЧС погибли при тушении пожара после атаки ВСУ под Смоленском Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ершичском муниципальном округе Смоленской области при тушении пожара, возникшего после атаки беспилотного летательного аппарата, погибли два сотрудника МЧС. Еще два спасателя получили ранения. Также пострадал один мирный житель. Об этом 3 июня в мессенджере "Макс" сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Глава Смоленской области выразил соболезнования родным и близким погибших. По словам Анохина, родственникам погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 3 июня средства ПВО уничтожили 354 украинских беспилотника над российскими регионами. Вражеские дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над Азовским морем.

В Санкт-Петербурге в результате атаки БПЛА пострадали несколько человек. В городе начал работу оперативный штаб.