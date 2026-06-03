«Это же просто ужас»: Барановская раскритиковала правила на ЕГЭ

Барановская назвала жесткие правила на ЕГЭ перебором Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Телеведущая Юлия Барановская в беседе с сайтом KP.RU рассказала о воспитании троих детей и их учебе в школе. Барановская назвала ЕГЭ чрезмерной психологической нагрузкой для детей и их родителей.

«Правила проведения экзамена даже слушать страшно. Представить сложно, что чувствуют дети. Недавно прочла новость, что в этом году на экзаменах запрещены обыски детей. Только вдуматься: обыски детей! Это же просто ужас», — сказала телеведущая.

Говоря о выборе профессии своими детьми — Артемом, Яной и Арсением, Барановская подчеркнула, что не давит на них и не заставляет определяться. По ее словам, важно, чтобы решение было свободным и осознанным.

«Работа занимает большую часть жизни, и очень важно, чтобы она приносила радость и удовольствие», — добавила Юлия.

Дочь Барановской, 18-летняя Яна, в этом году заканчивает престижную частную гимназию в Подмосковье и входит в число лучших учениц класса. Как писал KP.RU, Яна пока не определилась с выбором вуза. Среди рассматриваемых вариантов — экономический факультет в нескольких престижных учебных заведениях, но окончательного решения о профессии и месте поступления девушка пока не приняла.