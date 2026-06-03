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НовостиОбщество3 июня 2026 8:49

Школьник через суд отстоял аннулированный результат ЕГЭ из-за шпаргалки

Выпускник из Кабардино-Балкарии отстоял результаты ЕГЭ через суд
Вениамин ЗАХАРОВ
Школьник через суд отстоял аннулированный результат ЕГЭ из-за шпаргалки.

Школьник через суд отстоял аннулированный результат ЕГЭ из-за шпаргалки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускник из Кабардино-Балкарии смог в суде отстоять результат ЕГЭ по физике, аннулированный ранее из-за якобы использования шпаргалки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что сам экзамен прошел без замечаний и старшеклассник не покидал аудиторию. При этом позже государственная экзаменационная комиссия республики на основе видеозаписи сделала вывод, что у ученика был лист бумаги "неустановленного формата".

Из-за этого его работа была аннулирована. Сам он рассказал, что не нарушал правила и пользовался только черновиком. Ученика не привлекали к административной ответственности по статье "об умышленном искажении результатов экзаменов" в связи с отсутствием состава правонарушения.

В свою очередь суд республики удовлетворил требования ученика, признав аннулирование результатов незаконным. Результат тестирования призвали утвердить.

Ранее сайт KP.RU писал, что в одной из школ Тюмени подростку стало плохо во время сдачи ЕГЭ. Его пришлось госпитализировать на машине скорой помощи.