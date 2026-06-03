«Это абсолютно непредсказуемо»: Юлия Барановская рассказала о последствиях срочной операции в море

Телеведущая Барановская рассказала о последствиях срочной операции в море Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Телеведущая Юлия Барановская сообщила, что после срочной операции, которую ей провели в 2025 году, вынуждена соблюдать жесткие ограничения в питании. Об этом она рассказала в интервью KP.RU.

Как известно, осенью прошлого года во время рабочей поездки у нее резко возникли боли в животе. Сначала операцию пришлось проводить прямо в море, а затем Барановская перенесла еще одно вмешательство уже на суше - в больнице Салехарда.

По словам Барановской, после случившегося она не стала полагаться на постоянные обследования. Ведь подобные ситуации, как она считает, не всегда можно заранее предсказать.

«Есть вещи, которые невозможно держать под контролем. <...> Я могла бы ходить по врачам, регулярно обследоваться, но это абсолютно непредсказуемо. Единственное, что может помочь в моей ситуации, - соблюдать определенные правила», - сказала она.

Ведущая уточнила, что после операций пересмотрела свое отношение к здоровью и питанию. Теперь перед дальними поездками она особенно строго следит за рационом. По ее словам, ей нельзя ослаблять контроль и в повседневной жизни, чтобы не обострить болезнь.

«Это теперь одно из моих, так сказать, правил выживания», - заключила Барановская.