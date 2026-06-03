Мадьяр считает, что ЕС отменит санкции и вернется к энергоносителям из России. Фото: Attila Husejnow/Keystone Press/Agency Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал европейские страны поддерживать прагматические отношения с Россией после завершения украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его мнению, после завершения конфликта на Украине Европа частично вновь вернется к использованию российских энергоресурсов и отменит санкции. Мадьяр выразил уверенность, что речь идет о конкурентоспособности всей Европы.

"Никто не заинтересован в том, чтобы в случае достижения мира велась новая экономическая и политическая холодная война. Для этого, конечно, должен быть завершен конфликт на Украине", - сказал Мадьяр.

По словам венгра, географию не изменить, в связи с чем следует поддерживать прагматические отношения с Россией.

Ранее сайт KP.RU писал, что позиция Венгрии относительно украинского конфликта остается неизменной. Мадьяр заявил, что страна не станет поставлять оружие и отправлять солдат на Украину.