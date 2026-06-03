Вертолет военно-морского флота Британии разбился около трассы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В британском графстве Девон вертолет Королевских ВМС упал прямо в поле рядом с оживленной трассой. Инцидент произошел в районе Сёртон-Дауна недалеко от города Оукхэмптон. Об этом сообщает Metro со ссылкой на полицию Девона и Корнуолла.

Прибывшие на место полицейские оцепили территорию, что привело к перекрытию дорог A386 и A30 вплоть до Сёртон-Кросса. Власти уточнили, что расследование продолжается, и обещали публиковать новые данные по мере их поступления. Представитель Министерства обороны уже подтвердил принадлежность упавшей машины ведомству.

В Королевских ВМС заявили, что давать подробные комментарии пока преждевременно, так как идет проверка всех обстоятельств. Информация о возможных жертвах или раненых на данный момент не разглашается.

Ранее в Италии 26-летний пилот Дэниел Тайно погиб при крушении легкомоторного самолета Cessna. Трагедия произошла 1 июня в жилом районе Вальбрембо.