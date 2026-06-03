Лантратова: всем преступлениям Киева против гражданских дадут правовую оценку. Фото: Belkin Alexey/GLOBAL LOOK PRESS

Все преступления Украины против гражданских людей в России получат правовую оценку. И каждый виновный в этих преступлениях понесет наказание. Уверенность в этом в своем канале на платформе Max выразила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Так она прокомментировала атаку украинского БПЛА на рейсовый автобус Москва — Симферополь в ДНР.

По ее словам, у подобных преступлений нет срока давности и их не скрыть за политическими лозунгами и пропагандой.

«Каждому факту будет дана правовая оценка, а каждый виновный понесет заслуженное наказание», — заверила уполномоченный.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что семь человек из числа гражданских погибли и 11 получили ранения при атаке ударного беспилотника ВСУ на рейсовый автобус «Москва — Симферополь».

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов отметил, что десять раненых, в том числе ребенок, были госпитализированы после атаки ударного дрона ВСУ на рейсовый пассажирский автобус Москва — Симферополь.

Председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев заявил, что ударом по рейсовому автобусу в ДНР киевский режим выполняет установку европейских кураторов разогреть конфликт и спровоцировать ответные удары Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ).