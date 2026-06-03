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НовостиПолитика3 июня 2026 9:39

Песков: Путин в своем выступлении на ПМЭФ затронет политические вопросы

Песков рассказал, какие темы будет обсуждать президент России на ПМЭФ
Арина СЕРОВА
Песков рассказал, какие темы будет обсуждать президент России на ПМЭФ

Песков рассказал, какие темы будет обсуждать президент России на ПМЭФ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российский глава Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) поднимет и политические вопросы, поскольку экономика напрямую связана с ними. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как он уточнил, экономические проблемы являются ключевыми темами, которые будут обсуждаться на ПМЭФ. Однако президент намерен обговорить еще и ряд других вопросов.

«Конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, <...> соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание», - отметил Песков.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин выступил с большой речь на ПМЭФ. Его выступление должно пройти уже в эту пятницу, 5 июня.