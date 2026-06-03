Песков: Путин в своем выступлении на ПМЭФ затронет политические вопросы

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Российский глава Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) поднимет и политические вопросы, поскольку экономика напрямую связана с ними. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как он уточнил, экономические проблемы являются ключевыми темами, которые будут обсуждаться на ПМЭФ. Однако президент намерен обговорить еще и ряд других вопросов.
«Конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, <...> соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание», - отметил Песков.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин выступил с большой речь на ПМЭФ. Его выступление должно пройти уже в эту пятницу, 5 июня.