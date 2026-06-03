Кремль рассказал о планах Путина после переговоров с лидером Танзании

У Путина после встречи с президентом Танзании пройдут закрытые встречи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 3 июня, сообщил журналистам, что после переговоров с президентом Танзании Самией Сулуху Хасан Владимир Путин продолжит рабочие встречи. Они будут носить непубличный характер, уточнил Песков.

По его словам, сегодня глава государства работает в Кремле. В рамках государственного визита Хасан в Россию в Большом Кремлевском дворце пройдут официальная церемония встречи, беседа в узком составе, переговоры делегаций двух стран, а также государственный обед от имени российского президента в честь гостьи. Во второй половине дня у Путина запланирован ряд закрытых рабочих встреч.

Самия Сулуху Хасан прибыла в Москву с государственным визитом 2 июня. Президент Танзании будет находиться в России до пятницы, 5 июня.

Как писал KP.RU , накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе диалога главы двух стран обсудили дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия.