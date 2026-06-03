Посольство РФ: власти Франции уведомили Москву об аресте капитана танкера Tagor

Посольство РФ потребовал от Франции предоставить доступ к капитану судна Tagor Фото: REUTERS.

Власти Франции уведомили Москву об аресте капитана танкера Tagor, который является гражданином России. Его поместили под стражу во вторник, 2 июня. Об этом рассказали в пресс-службе российской дипмиссии.

«Французские власти уведомили посольство о том, что капитан танкера Tagor, <...> был помещен под стражу. При этом в уведомлении приведены ранее уже озвученные французской стороной надуманные обвинения в его адрес», - заявили в посольстве.

После получения этой информации российская сторона потребовала от французского МИД предоставить консульский доступ к моряку и принять меры для его освобождения. Посольство России также добивается соблюдения прав задержанного капитана и рассчитывает на оперативную реакцию французских властей.

Ранее в Кремле прокомментировали инцидент с танкером Tagor. Как отметил Дмитрий Песков, Москва считает нелегальным задержание танкера Францией.