Пушилин: число погибших после удара по рейсовому автобусу выросло до восьми Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Число погибших в результате удара дрона по рейсовому автобусу в Донецкой Народной Республике увеличилось до восьми человек. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Ранее Пушилин сообщил, что семь человек из числа гражданских погибли и 11 получили ранения при атаке беспилотника ВСУ на рейсовый автобус «Москва - Симферополь».

Как отметил глава Херсонской области Владимир Сальдо, атака Вооруженных сил Украины на рейсовый автобус в Енакиеве в ДНР - чистый террор, в которой нет никакой военной целесообразности.

Председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев подчеркнул, что ударом по рейсовому автобусу в ДНР киевский режим выполняет установку европейских кураторов разогреть конфликт и спровоцировать ответные удары Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ).