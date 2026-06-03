В Москве продают пентхаус Иосифа Кобзона за миллиард рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пентхаус площадью 600 квадратных метров в центре Москвы, принадлежавший ныне покойному советскому и российскому певцу Иосифу Кобзону, выставлен на продажу за миллиард рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

Этот роскошный объект расположен на 16-м этаже элитного жилого комплекса «Груббер Хаус» на Новом Арбате. В здание можно попасть только через систему пропуска, охраняемую круглосуточно. Интерьер пентхауса сохранил свой первоначальный вид: мебель, декор и другие элементы остались неизменными с тех пор, как здесь жил артист.

Сейчас владельцем недвижимости является вдова певца, Нелли Кобзон. Первоначально она планировала превратить пентхаус в музей, чтобы увековечить память о своем муже. Однако позже она решила продать имущество. Продажа будет осуществляться на закрытом рынке.

Ранее KP.RU сообщил, что Иосиф Кобзон умер после продолжительной болезни 30 августа 2018 года.