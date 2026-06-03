МИД: Москва видит планы США наращивать давление на Россию и другие страны Фото: REUTERS.

Российское руководство фиксирует, что Соединенные Штаты намерены продолжать усиливать давление на Москву, а также на другие государства. Особенно это касается экономической сферы, где Вашингтон планирует вводить всё новые ограничения. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

По словам представителя министерства, за прошедшие годы Запад уже опробовал практически всевозможные виды санкционного давления. Однако российская экономика показала свою устойчивость и способность адаптироваться к любым, даже самым жестким условиям.

Российский замминистра также обратил внимание на настроения внутри Евразийского экономического союза. Все без исключения лидеры стран ЕАЭС, как подчеркнул дипломат, твердо настроены на дальнейшее сотрудничество с Москвой.

При этом США должны осознать, что возврат российской дипломатической собственности и возобновление прямого авиасообщения с Россией — путь к восстановлению. Такое заявление сделали в МИД РФ.