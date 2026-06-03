Совет Федерации изменил правила медосвидетельствования для мигрантов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Совет Федерации России одобрил закон, усиливающий контроль за состоянием здоровья трудовых мигрантов и направленный на противодействие нелегальной миграции. Главное изменение касается сроков: если раньше на прохождение медосвидетельствования отводилось 90 дней после въезда в Россию, то теперь — всего 30.

Мигранты, прибывшие в страну более чем на 30 дней, обязаны будут проходить медосмотр ежегодно. Оплату обследования возьмут на себя сами мигранты или их работодатели.

Проводить медосмотр смогут только уполномоченные организации, посредничество в этой сфере запретят. Кроме того, без прохождения медосвидетельствования нельзя будет получить разрешение на временное проживание или работу, а также переоформить патент.

Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года при условии его подписания президентом России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о повышении пошлин для иностранцев, въезжающих в Россию, в 5-12 раз. Он также подчеркнул, что каждый мигрант должен отслужить в российской армии, уважать уклад жизни в стране, знать язык, соблюдать традиции и законы.