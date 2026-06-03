Генсек ОДКБ Масадыков заявил, что страны содружества изучают опыт СВО Фото: REUTERS.

Страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) изучают передовой опыт СВО. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

По его словам, тактика ведения военных конфликтов показала, что все меняется и применяются совершенно новые силы и средства.

"Для этого ОДКБ совместными усилиями делится опытом, передовым опытом того, что происходит в различных конфликтах, начиная со специальное военной операции", - сказал Масадыков журналистам.

Он подчеркнул, что это касается совершенствования систем разведки, а также радиоэлектронной борьбы, кибербезопасности и биологической безопасности. Также Масадыков заявил, что рассматриваются и будут подписываться документы по коллективным авиационным силам ОДКБ и мобильным подразделениям ПВО.

Ранее сайт KP.RU писал, что в ОДКБ назвали число учений, запланированных странами-участницами на 2026 год. По словам Масадыкова, организация проводит анализ и отрабатывает риски на фоне военных конфликтов в мире.