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НовостиПолитика3 июня 2026 10:27

Генсек ОДКБ Масадыков заявил, что страны содружества изучают опыт СВО

Страны-участницы ОДКБ изучают передовой опыт СВО, заявил генсек организации
Вениамин ЗАХАРОВ
Генсек ОДКБ Масадыков заявил, что страны содружества изучают опыт СВО

Генсек ОДКБ Масадыков заявил, что страны содружества изучают опыт СВО

Фото: REUTERS.

Страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) изучают передовой опыт СВО. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

По его словам, тактика ведения военных конфликтов показала, что все меняется и применяются совершенно новые силы и средства.

"Для этого ОДКБ совместными усилиями делится опытом, передовым опытом того, что происходит в различных конфликтах, начиная со специальное военной операции", - сказал Масадыков журналистам.

Он подчеркнул, что это касается совершенствования систем разведки, а также радиоэлектронной борьбы, кибербезопасности и биологической безопасности. Также Масадыков заявил, что рассматриваются и будут подписываться документы по коллективным авиационным силам ОДКБ и мобильным подразделениям ПВО.

Ранее сайт KP.RU писал, что в ОДКБ назвали число учений, запланированных странами-участницами на 2026 год. По словам Масадыкова, организация проводит анализ и отрабатывает риски на фоне военных конфликтов в мире.