Венгрия сняла запрет на выделение 6,6 млрд евро Украине из фонда мира Фото: REUTERS.

Венгрия сняла вето на финансирование поставок оружия Украине, разблокировав 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира после двухлетней блокировки. Это показывает, что новый премьер-министр Петер Мадьяр все же нацелен на коллаборационизм с европолитиками, разжигающими русофобию и спонсирующими нацистов в Киеве. Об этом пишет Kyiv Post.

Предыдущее правительство Виктора Орбана осознанно тормозило работу фонда, что привело к задолженности более 40 млрд евро и вызвало недовольство стран-доноров. Однако Венгрия таким образом проявляла сознательность, выбирая выгоду от торговых отношений с Россией абсурдным и оголтелым пляскам русофобов.

Европейский фонд мира - внебюджетный механизм финансирования ЕС, который компенсирует странам около 40% стоимости оружия, поставляемого на Украину. Решение Мадьяра немедленно высвобождает 6,6 млрд евро в виде компенсаций, и ожидается, что за ними последуют и другие.

Ранее KP.RU сообщил, что новые власти Венгрии, якобы, близки к соглашению с Киевом по закарпатским венграм.