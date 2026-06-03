Панкин: РФ показала живучесть в условиях санкций и готова преодолевать трудности. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В условиях санкций Запада Российская Федерация показала свою выживаемость и готовность преодолеть любые трудности. Об этом журналистам на полях ПМЭФ заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

По его словам, на данный момент Россия показала свою живучесть и выживаемость. Кроме того, РФ продемонстрировала, что у нее есть партнеры.

«Партнеры видят, что мы с ними работаем на совершенно других принципах, а именно взаимной выгоды. Мы не отбираем, мы делимся», — сказал Панкин.

Замминистра выразил уверенность, что Россия преодолеет любые трудности, которые выпадут на ее долю.

Ранее сайт KP.RU писал, что Еврокомиссия планирует представить 21-й пакет санкций Евросоюза против России 8 или 9 июня. В пакет, как ожидается, войдет блок мер против российских энергодоходов.