Генсек Масадыков заявил о приближении зоны нестабильности к границам стран ОДКБ

Таалатбек Масадыков. Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков заявил, что зона нестабильности приближается непосредственно к границам стран — членов ОДКБ. Об этом он сообщил по итогам заседания Совета министров обороны государств-участниц организации.

По словам Масадыкова, на заседании обсуждались новые вызовы и угрозы, а также ситуация в зонах ответственности ОДКБ. Участники отметили, что зона нестабильности вплотную приближается к рубежам стран организации.

3 июня министр обороны России Андрей Белоусов открыл заседание Совета министров обороны стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Мероприятие проходит в подмосковном парке «Патриот». Также в Саратовской области стартовали первые совместные учения ОДКБ по биобезопасности.

Как писал KP.RU, глава Минобороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ заявил, что в современной военно-политической обстановке необходимы совместные усилия и согласованные шаги министерств обороны стран — участниц Организации.